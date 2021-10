Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (13), na Neo Química Arena, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Fluminense DATA Quarta-feira, 13 de outubro de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Heber Roberto Alves (SC)

Auxiliar VAR: Alex dos Santos (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Sport por 1 a 0 na última rodada, o Corinthians, com 37 pontos, luta entrar no G-4 do Brasileirão.

Para o confronto em casa, o técnico Sylvinho terá o retorno de Willian, recuperado de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda.

"Eu estava com um desconforto muscular na coxa esquerda e fiquei esses dias em tratamento, tentando me recuperar o máximo possível. Hoje puder fazer um treininho bom ali, me preparando para esse próximo jogo, que será importante, em casa, faremos tudo para conquistar os três pontos", disse o jogador, à "Corinthians TV".

Do outro lado, o Fluminense, com 33 pontos, busca voltar a vencer depois de uma derrota e um empate.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Nonato e Yago Felipe; Lucca, Fred e Arias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Bahia Brasileirão 5 de outubro de 2021 Sport 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Brasileirão 18 de outubro de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Corinthians Brasileirão 24 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 2 Fortaleza Brasileirão 6 de outubro de 2021 Fluminense 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas