Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste domingo (28), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (28), em Barueri, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Depois de encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas), o Corinthians eliminou o América-MG nas quartas de final. No primeiro jogo, venceu por 2 a 0, e na volta, após o Coelho devolver o placar no tempo normal, o Timão venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Do outro lado, o Flamengo terminou na liderança do Grupo A, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e uma derrota), enquanto nas quartas de final deixou para trás o Internacional. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, o Rubro-Negro venceu a volta por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians Sub-20: Kauê; Léo Maná, Renato, João Pedro e Vitor Meer; Kayke, José Vitor, Matheus Araújo, Ryan e Biro; Felipe Augusto.

Possível escalação do Flamengo Sub-20: Kauã Morais; Santiago, Diego, Otavio e Zé Welinton; Igor Jesus, Kayke David e Werton; Petterson, Pedro Arthur e Mateusão.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Flamengo DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Veridiana Contiliani Bisco (SP)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida E Souza (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 (4) x (2) 2 América-MG Brasileiro sub-20 21 de agosto de 2022 Corinthians 3 x 0 Guarani Paulista sub-20 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Paulista sub-20 31 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Flamengo x Corinthians Brasileiro sub-20 4 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileiro sub-20 13 de agosto de 2022 Flamengo 1 x 0 Internacional Brasileiro sub-20 17 de agosto de 2022

Próximas partidas