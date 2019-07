Corinthians x Flamengo em dose tripla no domingo terá 6h: Brasileirão, feminino e sub-20

Serão três partidas entre as duas maiores torcidas do Brasil e todas contarão com transmissões na TV e na internet

O próximo domingo (21) será bastante agitado para as duas maiores torcidas do . Isso porque e se enfrentam simplesmente três vezes em sequência por categorias diferentes.

O dia começa com os garotos da base dos dois clubes se enfrentando pelo , às 11h (de Brasília), porém ainda em local indefinido. A partida terá transmissão do SporTV. Na sequência, às 14h (de Brasília), as mulheres do recebem as atletas do carioca também pelo . A partida será transmitida pela Band, na TV aberta, e pelo Twitter oficial do Brasileirão Feminino.

Para fechar a maratona, os times principais do masculino se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão na Arena Corinthians, às 16h (de Brasília), com transmissão da Rede Globo. As duas equipes venceram seus últimos compromissos. O Corinthians, com algum sufoco, venceu o CSA, em casa, por 1 a 0. O Flamengo, por outro lado, goleou o Goiás por 6 a 1 e empolgou a torcida.

A partida coloca frente a frente as duas maiores torcidas do Brasil. Estima-se que Corinthians e Flamengo tenham, juntos, cerca de 60 milhões de pessoas como fãs no país.

TABELA EM DOSE TRIPLA

Corinthians sub-20 x Flamengo sub-20 - 11h - Parque São Jorge

- Parque São Jorge Corinthians feminino x Flamengo feminino - 14h - Parque São Jorge

- Parque São Jorge Corinthians x Flamengo - 16h - Arena Corinthians

ONDE ASSISTIR