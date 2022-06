Corinthians x EC São Bernardo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (29), pela 10ª rodada do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e EC São Bernardo se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Parque São Jorge, a partir das 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, na internet.

O Corinthians entra em campo buscando mais uma vitória para encerrar a primeira fase do campeonato com confiança. O Timão é o líder do grupo 9, com 22 pontos marcados (sete vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro lado, o EC São Bernardo é o quarto colocado da chave, com 12 pontos (três vitórias, três empates e três derrotas).

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Wesley, Leonardo, Vinicius, Renato, Riquelme, Abimael, Idelmindo, Ryan, Thalisson, Breno e Wesley Teixeira.

Possível escalação do EC São Bernardo: Gabriel, Valter, Lucas Araujo, Antonio Marcelino, Pedro Henrique, Joao Victor, Lucas, Kauê, Denis, João Guilherme e Christian.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

EC São Bernardo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Corinthians x EC São Bernardo DATA Quarta-feira, 29 de junho de 2022 LOCAL Parque São Jorge, São Paulo - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 5 Corinthians Brasileiro sub-20 26 de junho de 2022 Internacional 0 x 5 Corinthisn Brasileiro sub-20 21 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Fluminense Brasileiro sub-20 3 de julho de 2022 16h (de Brasília) Grêmio x Corinthians Brasileiro sub-20 8 de julho de 2022 A definir

EC São Bernardo

JOGO CAMPEONATO DATA EC São Bernardo 1 x 0 ECUS Paulista sub-20 22 de junho de 2022 União Suzano 1 x 1 EC São Bernardo Paulista sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas