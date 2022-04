Corinthians x Deportivo Cali: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (13) para Corinthians x Deportivo Cali, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Timão entra em campo buscando a recuperação depois de estrear no Grupo E com derrota para o Always Ready por 2 a 0, enquanto o Cali vem de vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 0, e busca se isolar na liderança.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Corinthians entrará em campo com algumas mudanças na equipe após a vitória sobre o Botafogo por 3 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão.

O técnico Vítor Pereira terá o retorno de Fagner, recuperado de lesão, e Renato Augusto, que ficou no banco contra o time carioca.

Por outro lado, Adson é desfalque, enquanto Gil e Raul Gustavo brigam por uma posição na zaga.

Já o Deportivo Cali não poderá contar com Yony González, ex-Timão, lesionado, além de

Sebastián Leyton.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner João Victor, Gil (Raul Gustavo) e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Paulinho ou Cantillo) e Renato Augusto; Willian, Mantuan (Jô) e Róger Guedes.

Possível escalação do Deportivo Cali: De Amores; Aldair, Burdisso, Marsiglia e Mafla; Congo, Camargo, Vazquez, Teo Gutierrez e Velasco; Angelo.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Adson: entorse no tornozelo esquerdo

CALI:

Sebastián Leyton e Yony González: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Eber Aquino - PAR

Assistentes: Eduardo Cardozo e Julio Aranda - PAR

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e Deportivo Cali será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Facebook Watch, na internet.