Corinthians x CSA: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo neste domingo (14) pela décima rodada do Brasileirão

Após um mês de paralisação para a , o torcedor do vai finalmente reencontrar o clube. Neste domingo (14), pela décima rodada do Brasileirão, enfrenta o , às 16h (de Brasília), na Arena.

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x CSA DATA Domingo, 14 de julho LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo entre Corinthians x CSA será exibido pela TV Globo e Premiere. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Neste retorno ao Brasileirão, Fábio Carille terá a volta de jogadores importantes, como da dupla Cássio e Fagner, além do reforço do zagueiro Gil.

No entanto, o paraguaio Ángel Romero encerrou a sua passagem pelo Corinthians e fica livre para assinar com qualquer clube que esteja interessado nos seus serviços, após não ter renovado o seu contrato desde janeiro deste ano.

Escalação provável:

CSA

Na zona de rebaixamento ocupando a 19ª posição, com apenas seis pontos conquistados, o CSA busca o início da recuperação neste domingo (14).

O técnico Argel não poderá contar com o centroavante Patrick Fabiano, que deixou o clube após não se firmar no Brasileirão e voltou ao Al-Salmiya, do Kuwait.

Provável escalação: Jordi; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Naldo, Nilton, Jonatan Gómez e Apodi; Ricardo Bueno e Alcesandro