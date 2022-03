Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (18), no Parque São jorge, a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 18 de março de 2022 LOCAL Parque São Jorge - Tatuapé, São Paulo HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (18), no Parque São Jorge.

MAIS INFORMAÇÕES

Após mais uma temporada vitoriosa, e depois do título da Supercopa do Brasil, as Brabas do Timão chegam para esta partida de forma empolgada. A equipe tem a vantagem de jogar esse duelo frente ao seu torcedor na Fazendinha. O Timão ainda está invicto na competição, tem 4 pontos em dois jogos, e está em 5º lugar no Brasileirão.

O Cabuloso começou a temporada sem técnico e sendo eliminado da Supercopa Feminina. O time foi derrotado por 2 x 0 para o Grêmio. Antes disso, perdeu a final do Campeonato Mineiro 2021 para o Atlético. O Cruzeiro está na 11ª colocação do Brasileirão 2022, tem 2 pontos na tabela, com dois empates por 0 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético Mineiro 1 x 1 Corinthians Brasileirão feminino 14 de março de 2022 Corinthians 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão feminino 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Brasileirão feminino 27 de março de 2022 11h (de Brasília) Corinthians x São Paulo Brasileirão feminino 2 de abril de 2022 14h (de Brasília)

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Grêmio Brasileirão feminino 6 de março de 2022 Avaí/Kindermann 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão feminino 13 de março de 2022

Próximas partidas