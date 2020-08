Corinthians x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Timão entra em campo nesta quarta-feira (19), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer, e entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Coritiba DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Corinthians - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Schneider/Getty

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma derrota e um empate, o Corinthians ocupa a 16ª posição com apenas um ponto, e busca o primeiro triunfo em casa.

O técnico Tiago Nunes pode promover algumas mudanças no setor ofensivo. Everaldo e Léo Natel são os principais nomes.

Fágner, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, pode estrear no Brasileirão. Caso não esteja apto, Michel Macedo seguirá na equipe.

Questionado sobre a possível contratação de Otero, do , o treinador elogiou o jogador e analisou como pode utilizá-lo.

"Não tenho a confirmação ainda dessa negociação, se ela foi efetivada. Sei que existe conversa com o atleta e o Atlético-MG. Sobre característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade que tenta o 1 x 1, ele tem no chute e na bola parada suas principais características. Tem se caracterizado pela retenção da bola e toques rápidos. Se vier, pode jogar mais avançado, como meia-ponta. Num campeonato com tantos jogos em pouco tempo, quanto mais jogadores à disposição, melhor.", disse.

🎙🗣 Fala, professor: "A busca é por evolução, aos poucos a equipe vai se acertando, a gente vai tentando manter o equilíbrio defensivo e fortalecer ofensivamente"



Veja mais sobre a coletiva de Tiago Nunes aqui -> https://t.co/4d9q5hu2h4#VaiCorinthians pic.twitter.com/f47C8iddrs — Corinthians (@Corinthians) August 18, 2020

Já o Coritiba registra três derrotas e aparece na lanterna da competição. Com problemas para montar a equipe, o técnico Eduardo Barroca não contará com Jonathan, Nathan Silva e Renê Junior, enquanto Patrick Vieira, Matheus Sales e Giovanni voltam a ficar à disposição.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson), Cantillo, Ramiro, Luan e Everaldo (Léo Natel ou Mateus Vital); Jô.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Neílton (Ruy), Robson e Igor Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 2 Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) São Paulo x Corinthians Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 11h (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Coritiba 0 x 1 Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020

Próximas partidas