Corinthians x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Coritiba nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na terceira posição do campeonato, com 29 pontos, o Corinthians quer se recuperar, após sofrer derrota no fim de semana. E, para isso, o Alvinegro terá reforços de peso: Fagner, Willian e Cássio estão recuperados e vão para o jogo.

Nosso General agora é o número 3️⃣1️⃣ 🫡⚽



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/pthdylrAoO — Corinthians (@Corinthians) July 19, 2022

Outra novidade positiva no lado corintiano é que Yuri Alberto teve seu nome publicado no BID e, desta forma, pode fazer a sua estreia pelo clube. Os desfalques certos no Timão são Vítor Pereira, suspenso, além de Renato Augusto e Junior Moraes, lesionados.

O Coritiba, por sua vez, não vence há dois jogos no Brasileirão e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 19 pontos somados.

Mais artigos abaixo

O Coxa vai a campo querendo melhorar a sua estatística como visitante, já que a equipe conquistou apenas dois pontos em oito jogos disputados (8,3% de aproveitamento), e não terá Fabrício Daniel, machucado, e Matheus Alexandre, suspenso.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Corinthians venceu 13 vezes, o Coritiba uma, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz (Roni), Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes.

Possível escalação do Coritiba: Muralha, Natanael, Henrique, Castán, Egídio, Willian Farias, Val, Galarza, Martínez, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Desfalques da partida

Corinthians:

Vítor Pereira: suspenso.

Junior Moraes e Renato Augusto: departamento médico.

Coritiba:

Fabrício Daniel: machucado.

Matheus Alexandre: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,57 na vitória do Timão, $ 3,70 no empate e $ 5,70 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se serão marcados mais de 2,5 gols na partida, pagando-se $ 2,10 caso positivo, e $ 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Corinthians x Coritiba DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Luiz Regazone e Thiago Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Thiago Mattos (SP)

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 Coritiba 2 x 2 Juventude Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Cuiabá Brasileirão 25 de julho de 2022 20h (de Brasília) Goiás x Coritiba Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Corinthians Brasileirão 16 de julho de 2022 Santos 1 x 0 Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022

Próximas partidas