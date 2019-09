Corinthians x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), em duelo válido pela 18ª do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se apróximar ainda mais dos líderes e , o recebe o Ceará neste sábado (7), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasilero. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o . Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Ceará DATA Sábado, 7 de setembro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo entre Corinthians x Ceará será exibido pelo canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Terceiro colocado no Brasileirão, com 31 pontos, Fábio Carille terá problemas para escalar o Corinthians contra o Ceará. Com seis desfalques, Fagner, com a seleção brasileira, Pedrinho, seleção Sub-23, Everaldo, com lesão no púbis, além de Sornoza, Araos e Léo Santos, o técnico quebra a cabeça para encontrar a melhor formação.

A boa notícia ficou com o retorno de Mateus Vital, que se ausentou por conta do nascimento de sua primeira filha, que nasceu no Rio de Janeiro, mas deve ser titular neste sábado.

Boselli, que sofreu uma torção no tornozelo direito na segunda (2), ainda é dúvida para o duelo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Jadson (Régis ou Janderson), Júnior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love

CEARÁ

Sem vencer há três jogos e ocupando a 14ª posição, com 20 pontos, o Ceará espera superar a sequência de derrotas, com o possível retorno de Lima.

Dispensado contra o -PR, o atacante afirma estar preparado para assumir a titularidade contra o .

"Esses dias foram importantes para eu ficar melhor. É complicado ficar fora de grandes jogos, mas por opções da comissão e minha, a gente preferiu ficar por aqui, fazer alguns trabalhos e voltar essa semana. Mas para esse jogo (contra o Corinthians) eu já estou de volta e disponível para ajudar", disse o meia.

Provável escalação Ceará: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Elias, Cazares, Vinicius e Chará; Ricardo Oliveira

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Corinthians 30 de agosto Corinthians 1 x Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Brasileirão 15 de setembro 16h (de Brasília) Corinthians x Copa Sul-Americana 18 de setembro 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 3 Flamengo Brasileirão 25 de agosto Atlético-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas