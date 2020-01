Corinthians x Botafogo-SP: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão estreia no Paulista sob o comando de Tiago Nunes nesta quinta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, o faz a sua estreia no contra o -SP nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada, além do Premiere. Para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Botafogo-SP DATA Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



inicia a temporada 2020 nesta quinta / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura do Sportv, além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Marcando a estreia oficial de Tiago Nunes no comando técnico do Timão, a torcida promete uma grande festa na Arena nesta quinta.

O técnico não poderá contar com Danilo Avelar, que teve detectada uma pubalgia e deve desfalcar o time por um período de três a quatro semanas.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard e Camacho; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli

BOTAFOGO-SP

Contando com a experiência de Wagner Lopes no banco de reservas, o time de Ribeirão Preto ainda não sabe o que é levantar um troféu do Campeonato Paulista. A melhor campanha da equipe na competição foi em 2001, quando foi vice.

O Botafogo está no Grupo B, ao lado de , e Santo André.

PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Paulista 26 de janeiro 19h (de Brasília) x Corinthians Campeonato Paulista 30 de janeiro 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO-SP