Como assistir a Corinthians x Botafogo RJ com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 19:30

O Corinthians recebe o Botafogo em um jogo da Série A, com os dois clubes buscando seguir em direções opostas na tabela. A equipe de Clarence Seedorf está em 17º lugar e precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo chega em 12º sob o comando de Tite.

O Corinthians chega à partida sem embalo. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, conquistou apenas uma vitória, e a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras em outubro expôs a distância para as equipes mais fortes da competição.

Seedorf vem trabalhando para dar consistência à equipe e manteve contato próximo com os jogadores durante a pausa para as seleções. Memphis Depay, um de seus atacantes de maior destaque, ficou fora dos compromissos da seleção dos Países Baixos por falta de ritmo de jogo, situação que evidencia o desafio de Seedorf para levar o elenco à melhor condição física.

O Botafogo também chega em meio a oscilações. Venceu o Atlético-MG em seu último jogo, mas perdeu duas das cinco partidas anteriores, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Internacional. Tite buscará uma atuação condizente com a posição da equipe no meio da tabela.

Com o Corinthians desesperado por pontos e o Botafogo capaz de explorar uma defesa frágil, o confronto tem peso significativo na metade inferior da tabela.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Corinthians x Botafogo.

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