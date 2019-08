Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 27 mil ingressos vendidos antecipadamente, o recebe o neste sábado (17), às 17h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal Brasil, você também pode acompanhar o duelo em tempo real no nosso minuto a minuto clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Botafogo DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL Arena Corinthians - , SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal Brasil , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Na semana em que o presidente Andrés Sanchez anunciou acordo com a Odebrecht no Conselho Deliberativo, os torcedores prometem casa cheia para receber a equipe, que não perde desde julho. Em oito jogos, foram cinco vitórias e três empates.

O técnico Carille não possui dúvida em relação a equipe que entrará em campo no sábado. Recuperado de uma lombalgia e sem dores, Walter irá assumir o gol na partida em que Cássio terá de cumprir uma suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos. Além do goleiro, o treinador ainda não poderá contar com Danilo Avelar, também suspenso.

"Eu e Caíque estávamos revezando o banco, contra o já era ele quem iria para o jogo. E aí num treino eu dei um pulo e acabou travando minhas costas no meio do caminho. E aí aconteceu do Cássio levar o cartão amarelo no fim de semana. Mas já está tudo bem, foi resolvido nestes dias que fiquei parado e estou apto para entrar e fazer minha função", disse.

Na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tenta encostar nos líderes da competição.

Provável escalação: Walter, Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza (Mateus Vital) e Clayson; Vagner Love.

BOTAFOGO

Já o Botafogo não terá Alex Santana e Carli. Enquanto o volante deve ser substituído por Rickson no meio de campo, Carli deve dar lugar a Marcelo para formar a zaga com Gabriel.

A equipe carioca está uma posição abaixo e, em caso de vitória na capital paulista, pode voltar para o grupo de classificação para a do ano que vem.

Provável escalação: Gatito, Marcinho, Marcelo, Gabriel e Gilson; Cícero, Bochecha e Rickson; Rodrigo Pimpão (Lucas Campos), Luiz Fernando e Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Brasileirão 4 de agosto Corinthians 2 x 0 Goiás Brasileirão 7 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x 23 de agosto 21h30 (de Brasília) Avaí x Fluminense Brasileirão 25 de agosto 19h (de Brasília)

BOTAFOGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 2 Botafogo Brasileirão 4 de agosto Botafogo 2 x 1 -PR Brasileirão 11 de agosto

Próximas partidas