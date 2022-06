Corinthians x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para todo o Brasil), na TV aberta, da Conmebol TV, na TV fechada, e do site do SBT Sports. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogo, o Timão chega embalado para o mata-mata da Libertadores.

Para o confronto na Neo Química Arena, o técnico Vítor Pereira pode ter até sete desfalques. Além de Maycon, com lesão muscular, e Cantillo, suspenso após expulsão ainda na primeira fase contra o mesmo Boca, outros cinco nomes são tratados como dúvidas: Du Queiroz, João Victor, Gil, Gustavo Silva e Renato Augusto.

Amanhã é dia de CONMEBOL Libertadores!! 🙏🏽



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/22u4R8Hy72 — Corinthians (@Corinthians) June 27, 2022

"Depois me chamam de professor Pardal, colocamos o Piton para ver se pelo meio ele conseguia fazer algo. Foi mais um teste, vamos imaginar que o Renato não volte e o Du fique fora. Comecem a escrever que eu também vou começar a imaginar, ainda sem o Cantillo, sem Paulinho, sem Maycon. Vamos ver, vamos tentar, vamos lutar. Tenho que inventar, é isso. Professor Pardal, eu gostava, era engraçado. Nunca imaginei que iriam me chamar disso no futebol, é engraçado (risos). Nem eu sei qual equipe vai jogar, vamos ver", afirmou o português.

Do outro lado, o Boca Juniors, que vem de derrota para o Unión Santa Fé no Campeonato Argentino, busca a recuperação na Libertadores. Após ter poupado os seus principais jogadores no início do jogo, o técnico Battaglia se viu obrigado a colocar seis dos seus titulares, que devem entrar em campo nesta terça.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians registra cinco vitórias, contra seis do Boca, além de seis empates. No último confronto entre as equipes, pela fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor (Robert Renan), Raul Gustavo e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Roni e Giuliano; Gustavo Mantuan, Willian e Róger Guedes.

Possível escalação do Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo e Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela e Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto e Sebastián Villa.

Desfalques da partida

Corinthians:

Maycon: lesionado

Cantillo: suspenso (cartão vermelho)

Boca Juniors:

sem desfalques confirmados.

A campanha do Corinthians na Libertadores 2022

Always Ready 2 x 0 Corinthians - 5 de abril de 2022

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali - 13 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors - 26 de abril de 2022

Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians - 4 de maio de 2022

Boca Juniors 1 x 1 Corinthians - 17 de maio de 2022

Corinthians 1 x 1 Always Ready - 26 de maio de 2022

Corinthians x Boca Juniors - 28 de junho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Boca Juniors x Corinthians - 5 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Boca Juniors nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2.30 na vitória do Timão, $ 3.10 no empate e $ 3.40 caso o time argentino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,50 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,90, ou ímpar, pagando-se $1,95.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Corinthians x Boca Juniors DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (CHI)

VAR: Juan Soto (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 0 Santos Copa do Brasil 23 de junho de 2022 Corinthians 0 x 0 Santos Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Boca Juniors x Corinthians Libertadores 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Boca Juniors

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 x 2 Unión Campeonato Argentino 25 de junho de 2022 Barracas Central 1 x 3 Boca Juniors Campeonato Argentino 20 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Anfield Campeonato Argentino 1 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Boca Juniors x Corinthians Libertadores 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

