Corinthians x Boca Juniors: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A Neo Química Arena vai ferver na noite desta terça-feira (26), com o duelo entre Corinthians e Boca Juniors, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo E da Copa Libertadores.

Empatadas com 3 pontos, as equipes entram em campo precisando da vitória para seguirem sonhando com uma vaga na próxima fase.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Corinthians vai a campo com mudanças na equipe nesta terça-feira. A começar por quem estará comandando a equipe: Vítor Pereira testou positivo para covid-19 e será substituído por Filipe Almeida.

Já o zagueiro Gil, gripado, é desfalque, enquanto o goleiro Cássio retorna após se recuperar de dores no corpo e febre.

Os experientes Fagner, Renato Augusto e Willian comandarão o Timão na Neo Química Arena.

O Boca Juniors, por sua vez, tem uma série de desfalques. Suspensos, Rojo e Villa não viajaram, além de Izquierdoz, Ávila e Figal estarem machucados.

Além disso, Benedetto, com sobrecarga muscular, é dúvida, e pode ser substituído por Vázquez.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Raúl Gustavo e Fábio Santos; Maycon, Du Queiroz e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Jô.

Possível escalação do Boca Juniors: Garcia, Advíncula, Zambrano, Aranda e Fabra; Pol Fernández, Juan Ramírez e Medina; Óscar Romero, Vázquez e Salvio.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Gil, Robson Bambu e João Pedro: machucados.

Rafael Ramos: não está inscrito.

BOCA JUNIORS:

Rossi, Izquierdoz, Gastón Ávila, Nicolás Figal e Benedetto: lesionados.

Rojo e Villa: suspensos.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e Boca Juniors será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.