Corinthians x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam neste domingo, às 15h (de Brasília), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Corinthians recebe o Bahia neste domingo (30), às 15h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, os três pontos para se manter na liderança da tabela de classificação. O Tricolor de Aço, com apenas quatro pontos em dez jogos, precisa da vitória para tentar uma escalada para sair da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Bahia DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Parque São Jorge - São Paulo, BRA HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Adeli Mara Monteiro

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Leandro Matos Feitosa

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

ONDE VAI PASSAR?



O Bahia visita o Corinthians em São Paulo / Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O MyCujoo, pela internet, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Liderando a competição, as Alvinegras precisa da vitória para se manter na primeira colocação e não sofrerem o risco de serem ultrapassadas pela equipe do Palmeiras.

Treino de hoje está pago!



Preparação concluída. Amanhã tem Timão na Fazendinha



Vai, Corinthians! pic.twitter.com/EhZjiF6c3h — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 29, 2021

Provável escalação do Corinthians: Kemelli; Paulinha, Poliana, Pardal e Tamires; Ingryd, Grazi, Giovanna Crivelari e Juliete; Victoria Albuquerque e Gabi Nunes.

BAHIA

O Bahia não tem tido um bom começo de Brasileirão - são apenas quatro pontos conquistados em dez jogos. Na penúltima colocação, as Mulheres de Aço têm quatro empates, seis derrotas e nenhuma vitória.

📸 Algumas imagens da etapa inicial na capital baiana #MulheresDeAço pic.twitter.com/bKXOA0jjlW — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 27, 2021

Provável escalação do Bahia: Anna Bia; Nine, Ninara, Rute, Gabi Barrozo; Fabi Ramos Vi, Esquerdinha; Fabi Sandoval, Gabi Itacaré e Roqueline.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 2 São José Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 Flamengo 0 x 3 Corinthians Brasileirão feminino 27 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Brasileirão feminino 03 de junho de 2021 18h (de Brasília) Corinthians x Cruzeiro Brasileirão feminino 06 de junho de 2021 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Bahia Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 Bahia 0 x 2 Santos Brasileirão feminino 27 de maio de 2021

Próximas partidas