Corinthians x Atlético-MG sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Brigando por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro sub-20, e fazem o jogo de ida das semifinais nesta quinta-feira (7), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo SporTV e na CBF TV. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e na CBF TV. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Por cabo:

Por satélite:

O Timãzinho teve uma classificação sofrida nas quartas de final. Após empatar o primeiro jogo em 0 a 0, o Alvinegro viu o abrir 2 a 0 na volta, e precisou correr para virar o placar a grantir a vaga nas semis.

VIRADA NA RAÇA! Após sair perdendo por 2 a 0, Corinthians vira diante do Grêmio para 3 a 2 fora de casa e se garante na semifinal do @Brasileirao Sub-20. VAMOS, CORINTHIANS! 📸 Rodrigo Fatturi/Grêmio #FilhosDoTerrão #VaiCorinthians pic.twitter.com/2dEjBrpzE3

Provável escalação do Corinthians: Guilherme, Léo Paraíso, Alemão, Ronald, Luis Mandaca, Reginaldo, Matheus Araújo, Riquelme, Caue, Vitinho e Richard.

Assim como o Corinthians, o Galinho também empatou a primeira partida das quartas em 0 a 0, mas jogava fora de casa. Na volta, consguiu bater o Palmeiras e garantir a vaga nas semis.

💪🏾 #Galo Sub-20 vence o por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, e avança para a semifinal!



⚽️ O gol da classificação foi marcado pelo atacante Guilherme , aos 43 minutos do 1º tempo! pic.twitter.com/CKLOJBmc3h