Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), em duelo adiado da primeira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em confronto direto contra o rebaixamento, e entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (SP, GO e parte da rede), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (SP, GO e parte da rede), além do canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Sport por 1 a 0, o Corinthians pode ter a estreia de Juan Cazares, regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Para o duelo, o técnico Dyego Coelho não poderá contar com lateral-direito Fagner, que cumpre suspenso. Michel Macedo pode ser o substituto.

Amanhã é dia de Corinthians pelo @Brasileirao! E o Coringão já está pronto depois do último trabalho no CT Dr. Joaquim Grava desta terça-feira! PRA CIMA! ⚫⚪



📷Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/XScaTt5C2A — Corinthians (@Corinthians) September 29, 2020

Já o Atlético-GO não terá João Victor e Janderson por questões contratuais, enquanto Dudu, Gustavo Ferrareis, Éder, Nicolas e Chico retornam ao time titular.





Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero, Mateus Vital (Luan), Roni e Everaldo (Léo Natel); Jô.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Matheuzinho, Hyuri (Zé Roberto) e Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 2 Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020 Sport 1 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 24 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Corinthians Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 21h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 1 Copa do 24 de setembro de 2020 Atlético-GO 1 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020

Próximas partidas