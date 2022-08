Partida acontece nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Dragão pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim avança à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP e GO), na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Precisando vencer por três gols para avançar no tempo normal ou dois para ir aos pênaltis, o Corinthians contará com o apoio de sua torcida em casa para reverter o placar negativo do primeiro jogo.

"Nós temos que criar situações e fazer gols. Não podemos ficar em branco como hoje. Com a mesma determinação e coragem que jogamos hoje, essa será a motivação, força com que devemos encarar o jogo, sabemos que precisamos marcar gols, e não permitir gol nenhum", afirmou Vítor Pereira.

Para o confronto, o técnico português trata como dúvida as presenças de Cantillo, com dores musculares na coxa, e Bruno Melo, com dores no quadril.

Do outro lado, o Atlético-GO, não sabe se poderá contar com Jorginho, com dores no tornozelo, mas o meia será reavaliado antes da partida.

Em 15 jogos disputados entre equipes, são cinco vitórias do Timão, seis do Atlético-GO, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão venceu por 1 a 0.

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians x Atlético-GO - 17 de agosto de 2022, às 21h30 (de Brasília)

A campanha do Atlético-GO na Copa do Brasil 2022

União Rondonópolis 0 x 3 Atlético-GO - 3 de março de 2022

Atlético-GO 2 x 1 Nova Venécia - 15 de março de 2022

Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá - 21 de abril de 2022

Cuiabá 0 (3) x (5) 0 Atlético-GO - 11 de maio de 2022

Atlético-GO 0 x 0 Goiás - 22 de junho de 2022

Goiás 0 x 3 Atlético-GO - 13 de julho de 2022

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians - 27 de julho de 2022

Corinthians x Atlético-GO - 17 de agosto de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Dudu, Wanderson, Edson Felipe, Jefferson, Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Peglow, Ricardinho e Wellington Rato.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

Churín, Camutanga, Rhaldney, Willian Maranhão e Kelvin: regulamento da CBF.

Corinthians:

Renato Augusto e Júnior Moraes: lesionados.

Quando é?

JOGO Corinthians x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 Atlético-GO 0 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-GO Brasileirão 30 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Nacional x Atlético-GO Copa Sul-Americana 2 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília)

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Coritiba Brasileirão 21 de julho de 2022 Atlético-MG 1 x 2 Corinthians Brasileirão 24 de julho de 2022

