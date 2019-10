Corinthians x Athletico terá transmissão ao vivo no GE; veja como assistir

O duelo entre Timão e Furacão, pelo Campeonato Brasileiro, vai passar em tempo real e sem custos no site

e Paranaense se enfrentam às 19h15 desta quinta-feira (10), pela 24ª rodada do Brasileirão. Uma das novidades será na transmissão da partida, que será aberta no site Globoesporte.com.

Tem sido cada vez mais comum ver partidas do Brasileirão no site o GE – inclusive o duelo entre Flamengo e Athletico, neste final de semana, também será transmitido no site.

Entretanto, não basta apenas entrar no portal para acompanhar ao duelo: são três passos para deixar tudo encaminhado antes de, através de smartphone, computador ou tablet, ver a partida.

Primeiro passo: entrar no site do “globoesporte.com”

Segundo passo: clicar na chamada do jogo, que estará na página inicial.

Terceiro passo: fazer o login e começar a torcer (ou secar!), mas se você não fez o cadastro, antes terá que preencher as informações pedidas.

EXCLUSIVO! O https://t.co/NReaZOhDgL transmite Corinthians x , nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília). Não perca! É de graça! pic.twitter.com/bymX2dtPAP — globoesportecom (@globoesportecom) October 9, 2019

A transmissão terá início a partir de 18h15 (de Brasília)