Corinthians x América-MG: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 18h (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (29)

A bola vai rolar neste domingo (29) para Corinthians x América-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h (de Brasília), Neo Química Arena.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, o Timão volta as atenções para a Série A buscando reencontrar o caminho da vitória após três empates consecutivos na temporada. Atualmente, soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Coelho deu adeus a disputa da Libertadores no meio da semana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians, sob o comando do técnico Vítor Pereira, terá desfalques importantes. Fagner, João Victor e Jô, lesionados, são desfalques certos.

Por outro lado, Cássio retorna, enquanto Gil e Robson Bambu brigam por uma vaga na zaga.

Já o América-MG não poderá contar com Índio Ramirez, com lesão no joelho. Assim, o técnico Vagner Mancini perdeu mais um jogador para o departamento médico.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil (Robson Bambu), Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Willian e Júnior Moraes (Róger Guedes).

Possível escalação do América-MG: Jailson; Patric, Éder, Iago Maidana (Luan Patrick) e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho, Alê e Felipe Azevedo; Henrique Almeida e Aloísio.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Fagner, João Victor e Jô: lesionados

AMÉRICA-MG:

Índio Ramirez, Conti, João Paulo, Pedrinho, Juninho, Matheusinho, Paulinho Bóia, W. Paulista, Everaldo, Eduardo, Berrío e Jori: machucados

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva - SP

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians e América-MG será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (29).