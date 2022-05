Corinthians x Always Ready: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Corinthians e Always Ready entram em campo nesta quinta-feira (26), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, na plataforma de streaming, e do Facebook Watch, na internet.

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Always Ready DATA Quinta-feira, 26 de maio de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, o Star+, na plataforma de streaming, e o Facebook Watch, na internet, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Neo Química Arena.

Rodrigo Coca

MAIS INFORMAÇÕES

Na vice-liderança do grupo E, com 8 pontos, o Corinthians entra em campo sabendo que precisa de uma vitória para se classificar sem depender de outro resultado.

O Timão sonha em concluir a primeira fase na liderança e, para isso, além de ganhar, precisa torcer por um empate entre Deportivo Cali e Boca Juniors.

Caso fique no empate na Neo Química Arena, o Alvinegro também ficará de olho no outro jogo do grupo para saber a sua colocação final.

Do outro lado, o Always Ready é o lanterna do grupo e, apesar de eliminado na Libertadores, tem chances mínimas de ficar com uma vaga na Sul-Americana.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 São Paulo Brasileirão 22 de maio de 2022 Boca Juniors 1 x 1 Corinthians Copa Libertadores 17 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) Atlético-GO x Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

ALWAYS READY

JOGO CAMPEONATO DATA Universitario de Vinto 2 x 1 Always Ready Campeonato Boliviano 22 de maio de 2022 Deportivo Cali 3 x 0 Alway Ready Campeonato Boliviano 19 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Always Ready x Palmaflor Campeonato Boliviano 29 de maio de 2022 16h (de Brasília) Palmaflor x Always Ready Campeonato Boliviano 1 de junho de 2022 17h (de Brasília)

