O Corinthians segue na busca pelo título da Libertadores feminina, e o próximo compromisso é neste sábado (13), às 19h45 (de Brasília), contra o Alianza Lima, pelas quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, do Star+, na plataforma de streaming, e do Facebook Watch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Alianza Lima DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Arsenio Erico - Assunção, PAR HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Timão foi o melhor time do Grupo D / Foto: Reprodução/@SCCPFutFeminino

A Fox Sports, na TV fechada, o Star+, na plataforma de streaming, e o Facebook Watch, na internet, irão transmitir o jogo deste sábado.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de passar para as quartas de final como o segundo melhor time da fase de grupos e o mais bem colocado do Grupo D com 100% de aproveitamento, o Timão entra no mata-mata buscando mais um título. No entanto, um desfalque importante é a zageuria Érika, que se lesiou no trieno e está fora da Libertadores.

Enquanto isso, o Alianza Lima foi o segundo melhor time do Grupo C, com duas vitórias e uma derrota, justamente no último jogo desta primeira fase.

Provável escalação do Corinthians: Natascha; Katiuscia, Pardal, Giovanna Campiolo, Yasmim; Ingryd, Diany, Gabi Portilho, Cacau, Grazi e Jheniffer.

Provável escalação do Alianza Lima: Del Carpio; Chuquival, Miranda, Reyes, Riascos; Garcia, Martínez, Dorador, Lúcar, Tristán e Bonila.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Capiatá 0 x 4 Corinthians Libertadores da América 10 de novembro de 2021 Corinthians 5 x 1 Nacional-URU Libertadores da América 7 de novembro de 2021

ALIANZA LIMA

Últimas partidas