Corinthians volta à Florida Cup e deve encontrar Palmeiras na pré-temporada

Depois de jogar as primeiras edições, o Corinthians fará novamente a pré-temporada durante a participação na Florida Cup, nos Estados Unidos

A anunciou, na noite desta terça-feira (6), a volta do ao torneio de pré-temporada, no início de 2020. O clube jogará ao lado do arquirrival .

Esta será a quinta participação do na competição internacional. O técnico Fábio Carille falou sobre o tema em material divulgado pela competição:

"Participar da Florida Cup é muito importante para a nossa pré-temporada. Teremos três semanas de preparação intensa, sendo que na segunda semana faremos os jogos da competição internacional com adversários competitivos. É um torneio muito bem organizado, com ótima estrutura, com participantes fortes em que focamos todas as nossas atenções para iniciar o ano. Foi uma experiência que agregou ao nosso trabalho nas outras temporadas e tem tudo para surtir o mesmo efeito para começar bem em 2020”, disse.

Ricardo Villar, CEO da Florida Cup, também demonstrou felicidade pela presença do time paulista: “Receber novamente o Corinthians em Orlando nos traz muita alegria. É um clube que, por diversas vezes, destacou a excelente preparação na Florida Cup seguida de temporadas vitoriosas nos últimos anos”.

“Além da condição diferenciada de treinamento e jogos, o evento oferece diversas opções de entretenimento ao público e oportunidades únicas de ativações para o clube e parceiros”, concluiu.

O Corinthians se junta ao Palmeiras e ao , já anunciados em junho. Assim como foi em 2019, a edição de 2020 da Florida Cup – que será realizada entre os dias 13 a 20 de janeiro - terá quatro partidas realizadas no estádio Exploria Stadium, do . O quarto participante será divulgado nas próximas semanas. A tabela de jogos e outras novidades também serão reveladas na sequência, como acontece em todas edições.