​Corinthians vive dia por resposta em campo e expectativa por reação da torcida

Jogadores treinaram sob forte protesto da torcida na terça e esperam novas manifestações no jogo contra o Santos, na Arena

Os jogadores do têm pela frente o que consideram o maior desafio deste Campeonato Brasileiro: dominar um Santos muito desfalcado e dar uma resposta às críticas sofridas nos últimos dias, que culminaram em um protesto da torcida na porta do CT Joaquim Grava, na terça-feira (6).

A ideia que domina os atletas é uma: mostrar que o tem capacidade de ser superior a um adversário, algo que não tem acontecido no Campeonato Brasileiro. O resultado, é claro, aparece como prioridade, mas ser superior em campo é o objetivo imposto internamente no clube.

Fatores como a ausência de vários titulares do , como Lucas Veríssimo, Carlos Sánchez, Soteldo e, possivelmente, Marinho, além da necessidade de mostrar força dentro da Neo Química Arena, dão o tom da conversa no elenco corintiano.

Há ainda uma expectativa para saber qual seria a resposta da torcida ao ver uma vitória com bom desempenho dentro de campo depois dos protestos realizados na porta do CT Joaquim Grava. Alguns jogadores acreditam que o tom da torcida foi acima do necessário com o goleiro Cássio, e a acusação de que existe uma "panela" no elenco.

Os líderes acreditam que essa versão dominou a imprensa após a saída de Tiago Nunes e foi o grande chamariz para os protestos da torcida, mas não se sustenta. Os jogadores ouvidos pela reportagem da Goal dizem que não existe nada de anormal na liderança do grupo ao tratar de questões mais sensíveis, como salários atrasados.

Dentro de campo, decorrido um terço do Brasileiro, os corintianos acreditam que chegou a hora de acabar com o risco de rebaixamento e encaixar uma sequência de bons resultados.

A meta é virar o turno já longe do perigo de queda, dando chance à equipe de passar a pensar em coisas melhores tanto no torneio quanto na Copa do , que reinicia no fim deste mês com a disputa das oitavas de final: no dia 28, o adversário é o , com o primeiro jogo sendo disputado na capital paulista.