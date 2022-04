Corinthians vê Libertadores inflar Fiel Torcedor e passa de 100 mil sócios

O Corinthians voltou para a fase de grupos da Libertadores após quatro anos e viu o número de sócios-torcedores inflar de forma muito positiva. De acordo com apuração da GOAL, o clube do Parque São Jorge tem, hoje, mais de 116 mil associados adimplentes no Fiel Torcedor.

O número só reforça o aumento vivido pelo programa depois que o público foi liberado a voltar a frequentar os estádios em jogos do Corinthians, após mais de 19 meses, em função da pandemia da Covid-19. Para efeito de comparação, no final de 2021, o clube tinha aproximadamente 80 mil sócios em dia.

Se comparado com o primeiro semestre de 2021, quando o Brasil ainda vivia um dos piores momentos da pandemia, o aumento foi ainda maior. Na época, o Timão viu o número de sócios cair para cerca de 18 mil.

A reportagem soube, ainda, que a procura por ingressos para as partidas da Libertadores da América é o carro-chefe' desse aumento expressivo no Fiel Torcedor. Vale ressaltar que o programa oferece descontos de 20% a 65% na compra de ingressos, dependendo do setor e do plano escolhido.

Além da Libertadores, a chegada de grandes jogadores com ligação ao clube também ajudaram no aumento do número de sócios. Com nomes como Willian, Paulinho e Renato Augusto, a torcida passa a acreditar que o time pode disputar títulos na temporada, o que aumenta o desejo de estar na Neo Química Arena nos duelos em casa.

Outro fator preponderante para o aumento foi o marketing do clube, que apostou bastante no Fiel Torcedor para gerar novas receitas. Em jogos na Neo Química Arena, o programa fica exposto durante todo o jogo nos telões do estádio, além disso, a comunicação ainda produz posts engajando nas redes oficiais do clube.