Corinthians vê Leonardo Jardim e Paulo Fonseca como opções após fracasso com Luís Castro

À procura de um novo técnico, o Corinthians insistirá em um nome português para o cargo, mesmo depois de quatro negativas — Jorge Jesus, Vítor Pereira, Rui Vitória e Luís Castro recusaram o clube no mercado da bola. Os prediletos neste momento são Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, conforme apurado pela GOAL. Ainda não foi feita oferta oficial à dupla.

A diretoria adotará uma postura muito cautelosa em relação aos novos nomes, sem abrir tratativas imediatamente para evitar que a imagem do clube fique ainda mais desgastada no mercado da bola. As negativas públicas incomodam internamente no Parque São Jorge.

O desejo, neste momento, é trabalhar em silêncio e só se manifestar após as negociações ficarem mais avançadas.

Leonardo Jardim e Paulo Fonseca já foram consultados por intermediários que representam o clube no mercado da bola. Os paulistas estão ciente do que ambos pretendem para uma mudança ao Brasil neste momento. O desejo é definir o alvo nos próximos dias e apresentar uma proposta em breve.

Leonardo Jardim está sem clube desde que deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita. O técnico foi demitido logo após a disputa do Mundial de Clubes, no início de fevereiro. Ele é conhecido pelo bom trabalho à frente do Monaco — o técnico foi semifinalista da Liga dos Campeões da UEFA em 2017.

Paulo Fonseca deixou a Roma em 2021 e também está livre no mercado da bola. Ele tem passagens de sucesso por Porto e Shakhtar Donetsk. O técnico ainda não definiu onde trabalhará em 2022.

Mais artigos abaixo

Ainda serão analisados outros nomes de Portugal e da Europa para o cargo. A diretoria, no entanto, trabalha em sigilo. Os treinadores sul-americanos ainda não foram procurados, mesmo que não estejam totalmente descartados para o cargo.

A princípio, técnicos brasileiros não são considerados para a função. Renato Gaúcho, Cuca e Fábio Carille foram especulados, mas nem sequer apareceram entre os cogitados internamente. A diretoria liderada pelo presidente Duílio Monteiro Alves não pensa em alguém do país para o cargo atualmente.

O Corinthians é comandado pelo interino Fernando Lázaro desde a demissão de Sylvinho, ocorrida em 2 de fevereiro passado, logo após a derrota por 2 a 1 para o Santos em plena Neo Química Arena.