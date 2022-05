Corinthians ultrapassa público de 500 mil em 2022 e encaminha meta de lucro com bilheteria

Atuando na Neo Química Arena, o Timão tem nove vitórias, cinco empates e uma derrota nesta temporada

Na tarde do último domingo (30), o Corinthians completou o seu 15º jogo na Neo Química Arena em 2022, no empate contra o América-MG, e ultrapassou a marca de 500 mil torcedores presentes no estádio na atual temporada. Ao todo, 506.545 torcedores já pagaram ingressos para acompanhar o clube do Parque São Jorge em Itaquera.

Com a força da Fiel Torcida, que é dona de uma média de público de 33.770 mil pagantes, o Timão tem bons números jogando em casa na atual temporada: são nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com 25 gols marcados e sete sofridos no período.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Além da importância na questão esportiva, a Fiel ajuda também na parte econômica. Com o alto número de presença da Fiel, o clube do Parque São Jorge vê a situação encaminhada para bater a meta de arrecadação com bilheteria no ano, que é de R$ 70,3 milhões de acordo com o orçamento previsto para 2022.

Até aqui, em 15 jogos disputados na Neo Química Arena, o Timão já arrecadou R$ 35,1 milhões de reais, o que equivale a uma renda média de R$ 2,3 milhões de reais por partida. Com as classificações para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Timão garantiu ao menos mais dois duelos em sua casa. Até o momento, o clube do Parque São Jorge tem, no mínimo, mais 17 jogos a realizar em Itaquera até o fim do ano, sendo 15 deles pelo Brasileirão.

Vale lembrar que, diferentemente dos primeiros anos de Neo Química Arena, o Corinthians tem acesso ao dinheiro de bilheteria graças a um acordo feito com a Caixa Econômica Federal. Antes, todo o valor arrecadado com a venda de ingressos era depositado diretamente em um fundo feito para o pagamento do estádio.