Fernando Diniz não é mais o treinador do Corinthians. O clube brasileiro o demitiu após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, na madrugada de quarta para quinta-feira. Memphis Depay, portanto, terá um novo técnico.

"O Corinthians informa que o treinador Fernando Diniz não está mais no comando da equipe masculina. Além do treinador, sua comissão técnica também deixa o clube. O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho realizado e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", diz o comunicado.

Por causa dos maus resultados, Diniz já estava sob pressão havia semanas no Corinthians. A equipe venceu pela última vez em 21 de agosto: 2 a 1 sobre o Rosario Central, na Copa Libertadores. Desde então, houve um empate e nada menos que sete derrotas.

Também contra o Internacional as coisas deram errado para o Corinthians. Memphis atuou por 88 minutos e jogou a partir do meio-campo, mas nem ele conseguiu evitar que a equipe sofresse mais uma derrota.

O ex-técnico da seleção brasileira Diniz estava no Corinthians apenas desde o início de abril, mas já vê a aventura terminar após meia hora. A diretoria do clube usará o próximo período para encontrar um substituto.

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O Corinthians caiu para a 16ª colocação da Série A. No domingo, a equipe enfrenta fora de casa o atual vice-líder Palmeiras.