Corinthians: todos os jogadores inscritos no Campeonato Paulista

Entre as listas A e B, o Timão tem 37 atletas aptos a jogar o Estadual

O Corinthians está com 37 atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista, contando as listas A e B. São 22 nomes gerais e mais 15 de jogadores nascidos até o ano 2000, e que tenham pelo menos um ano de atuação nas categorias de base do clube.

A lista A, a mais geral, permite a inscrição de 26 atletas, o que ainda deixa mais quatro vagas disponíveis para o elenco alvinegro, que ainda não sinalizou grandes interesses no mercado de transferências. Já a lista B é ilimitada, mas apenas sete jogadores podem estar em campo por vez, o que pode fazer com que o time opte por trocar alguns desses atletas para a lista A.

Até o dia 9 de abril, o Timão, assim como todos os times do Paulistão, pode inscrever atletas na primeira lista. Após essa data, apenas a partir da disputa das quartas de final é que as alterações podem ser feitas, e são no máximo quatro. Desta forma, ainda há tempo para que jogadores lesionados que se recuperem possam ser inscritos, como Danilo Avelar. Já na segunda lista, as inscrição de novos nomes pode ser feitas a qualquer momento durante a competição.

Em caso de novas lesões, as substituições na lista A podem ser feitas até antes da fase final, mediante a apresentação de laudo médico. Já os goleiros afastados podem ser substituídos a qualquer momento, também dependendo do parecer médico.

Caso contrate novos jogadores a tempo de serem inscritos no Paulistão, o Corinthians só pode incluí-los em alguma lista se eles ainda não tiverem sido relacionados por outro clube do Campeonato Paulista nesta temporada.

Veja os atletas inscritos pelo Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista:

LISTA A:

Goleiros:

Cássio;

Caíque França.

Zagueiros:

Bruno Méndez;

Raul;

Gil;

João Victor;

Jemerson.

Laterais:

Fagner;

Fábio Santos.

Meio-campistas:

Araos;

Gabriel;

Camacho;

Cazares;

Luan;

Mateus Vital;

Ramiro;

Otero;

Cantillo;

Roni.

Atacantes:

Gustavo Silva;

Jô;

Léo Natel.

LISTA B:

Goleiros:

Alan;

Yago;

Guilherme;

Matheus Donelli

Laterais:

Guilherme Biro;

Lucas Piton

Meio-campistas:

Vitinho;

Xavier;

Matheus Araújo

Atacantes: