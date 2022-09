Corinthians tenta repetir marca: sempre foi campeão da Copa do Brasil decidindo fora; relembre finais

Timão conquistou os seus três títulos (1995, 2002 e 2009) jogando fora de São Paulo

O Corinthians decide a final da Copa do Brasil de 2022, contra o Flamengo, fora de casa, no Maracanã. Apesar de ser mais forte jogando na Neo Química Arena, um fator pode ser importante para a decisão: o retrospecto. O histórico do Timão é mais favorável quando faz a segunda partida longe de seus domínios.

Até aqui, o Corinthians já fez seis finais de Copa do Brasil e foi campeão em três oportunidades: 1995, 2002 e 2009, sendo todas elas com o segundo jogo disputado longe de São Paulo.

Na primeira conquista, Marcelinho Carioca fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0, contra o Grêmio, no Olímpico. O Timão já tinha batido o rival em casa, no Pacaembu, por 2 a 1. Sete anos depois, treinado por Parreira, o Corinthians bateu o Brasiliense, por 2 a 1, em São Paulo, e depois empatou na volta, na Boca do Jacaré, por 1 a 1 para se tornar bicampeão. A última conquista veio em 2009, quando derrotou o Internacional por 2 a 0, em casa, e empatou no Beira-Rio, por 2 a 2.

Apesar do bom retrospecto, o Timão já foi derrotado em uma final de Copa do Brasil fora de seus domínios. Aconteceu em 2008, quando o clube disputava a Série B e chegou a decisão contra o Sport. No jogo de ida, vitória alvinegra por 3 a 1, no Morumbi, e na volta, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0 e, pelo gol fora de casa, se sagrou campeão.

As outras duas finais disputadas pelo Timão foram em São Paulo, em 2001 e 2018, e o clube ficou com o vice em ambas oportunidades. Nas ocasiões, o Corinthians foi derrotado por Grêmio, no Morumbi, e Cruzeiro, na Neo Química Arena.

Agora, o Corinthians tentará manter a sua tradição: ser campeão da Copa do Brasil fora de casa. O Timão encara o Flamengo, nos dias 12 e 19 de outubro, com a grande decisão sendo no Maracanã.