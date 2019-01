Corinthians tenta contratação de zagueiro revelação do Uruguai

Alvo de clubes europeus, Méndez poderá ser o sexto zagueiro no elenco corintiano, ao lado de Henrique, Léo Santos, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

O Corinthians estaria interessado em contratar a jovem revelação uruguaia, Bruno Méndez. Zagueiro do Montevideo Wanderers, o jogador é capitão da seleção sub-20 e já teve passagem pela seleção principal.

Segundo informações do Yahoo, o atleta de apenas 19 anos chegaria para atuar no time principal da equipe paulista. Mas para isso, o Corinthians teria que desembolsar cerca de R$15 milhões para contar com o defensor no elenco comandado por Fábio Carille.

Ainda segundo o portal, a equipe Alvinegra tentará a contratação por um valor menor, porém não estipulou qual seria. Ainda assim, caso contrate Méndez, o clube poderia parcelar o pagamento a longo prazo.