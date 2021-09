Corinthians tem nova camisa roxa inspirada no time feminino; veja as fotos

Timão estreia pela primeira vez um uniforme com equipe feminina neste domingo, contra o Palmeiras, na decisão do Brasileirão

O Corinthians lançou uma nova camisa três na cor predominantemente roxa inspirado nas mulheres com o lema "respeita as minas", campanha abraçada pelo clube na luta por inclusão feminina. O uniforme também tem detalhes em preto e dourado.

Corinthians lançou nova camisa roxa! 🟣⚫️⚪️



E a estreia é neste domingo, na final do Brasileiro feminino, contra as rivais do Palmeiras 🔥



Novo modelo aprovado? 🧐 pic.twitter.com/K0NgseStfC — Goal Brasil (@GoalBR) September 26, 2021

Pela primeira vez na história do Corinthians, a estreia do novo uniforme será feita pelo time feminino, neste domingo (26), às 21h, na Neo Química Arena, contra o Palmeiras, pela segunda final do Brasileirão Feminino 2021.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na campanha de lançamento com a fornecedora de material esportivo, o Corinthians destacou que 53% são mulheres na torcida (a fonte da pesquisa é o IBOPE Repucom).

A gente nunca parou de acreditar. A gente nunca vai parar de cantar. 53% da torcida do Corinthians é formada por uma potência feminina! Esse canto veio na voz delas. E, a nova camisa, inspirada nelas.



Junte-se a nós em https://t.co/5NePjIsRnq#RespeitaAsMinas#VaiNaAlma pic.twitter.com/aLqW1hE9tA — Corinthians (@Corinthians) September 26, 2021

"O futebol feminino é parte fundamental do esporte do Corinthians. Nossa equipe é formada por profissionais do mais alto nível técnico, que levam para cada lance e cada gol o DNA corinthiano de sempre lutar e nunca deixar de acreditar. É um orgulho muito grande sermos pioneiros no Brasil ao estrear uma camisa oficial com o time feminino", disse o presidente Duilio Monteiro Alves.

O time masculino do Corinthians usará o uniforme pela primeira vez contra o Bahia, na Neo Química Arena, no dia 5 de outubro.