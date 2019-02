Corinthians tem alojamento em situação irregular e prevê solução em dez dias

A "Casa dos Atletas" fica no Parque São Jorge, na Zona Leste de São Paulo, e tem capacidade para 35 pessoas

De acordo com o UOL Esporte, a "Casa dos Atletas" - nome dado ao alojamento de jogadores da base do Corinthians - está irregular. A licença para o funcionamento do imóvel está desatualizada, já que vem operando como "clínica e consultório médico e odontológico", devido à uma antiga clínica médica que funcionava no local.

A licença correta teria de ser a de "hotel e assemelhado". O clube respondeu a reportagem original dizendo que deixará a situação regularizada em, no máximo, 10 dias. O clube informou que mantém cerca de 35 atletas com idade entre 14 e 17 anos no local.

A diferenciação entre os dois tipos de licença é grande. Isso porque a autorização para hoteis e alojamentos conta com normas de segurança muito mais rígidas. O licenciamento para clínicas é do tipo H6, enquanto para alojamentos é do tipo B1.

De acordo com um especialista não identificado pela reportagem do UOL, o caso todo aconteceu porque quando trocou-se a função do estabelecimento e não foi pedido um novo AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) adaptado ao novo uso do imóvel. Por isso, ele está irregular.

O especialista destacou que o tipo B1 é muito mais rigoroso do que o H6 "pois cobre o CMAR" (Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento). Isso é importante para zerar os riscos de instalações com elementos inflamáveis e tóxicos.

Fabrício Oya é um dos principais jogadores da base corintiana (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

O Corinthians paga aluguel pelo uso do local, que começou a ser usado pelo clube em 2017.

Um maior escrutínio tem sido realizado nos centros de treinamentos das equipes brasileiras após o incêndio que matou 10 jovens da base do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (08).

O São Paulo, por exemplo, foi para a concentração o centro de treinamento de Cotia, antes do jogo contra o Talleres, pela Copa Libertadores. Isso porque, a Prefeitura de São Paulo restringiu o uso do CT Tricolor na área de dormitórios e alojamentos.

Confira a nota do Corinthians sobre o assunto das acomodações irregulares:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que atualmente mantém seus atletas, com idades entre 14 e 17 anos, em uma residência privativa de uso coletivo, próxima ao Parque São Jorge, chamada Casa dos Atletas. A moradia, limitada a 35 adolescentes, passa por algumas adaptações - como a instalação de aspersores de água Splinters - de forma a adequá-la, em 10 dias, à categoria da licença obtida para uso do local. O Centro de Treinamento da Base está em construção e irá disponibilizar todas as instalações necessárias de acordo com as mais rígidas normas de segurança previstas pela legislação brasileira."