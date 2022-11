Corinthians x AD Taubaté: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Taubaté na noite desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Parque São Jorge, pela 11ª rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e do Paulistão Play, na internet.

Na sexta posição com 21 pontos, o Corinthians entra em campo buscando um triunfo para tentar pegar o elevador na tabela.

Do outro lado, o Taubaté o sétimo colocado com 11 pontos e sabe que precisa pontuar para não se ver ameaçado pelos rivais que estão abaixo.

Escalações:

Escalação do provável Corinthians: Leticia, Luana, Diany, Jheniffer, Millene, Adriana, Victoria, Jaqueline, Tamires, Yasmim e Andressa.

Escalação do provável Taubaté: Iolanda, Hericka, Mariana, Carleilane, Edilene, Mariana, Altamires, Kathlen, Barbara, Caroline e Isabelle.

Desfalques

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Taubaté

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Parque São Jorge, São Paulo - SP