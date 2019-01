Corinthians: Sem Avelar, mas com Carlos Augusto em estreia na Sul-Americana

Titular no início da temporada, camia 35 foi expulso no jogo da eliminação do Timão na Libertadores do ano passado

O Corinthians ainda tem mais quatro partidas para disputar (três pelo Campeonato Paulista e um na Copa do Brasil) até a estreia na Sul-Americana, dia 14 de fevereiro, contra o Racing-ARG, na Arena. No entanto, a comissão técnica já começa a pensar na disputa do torneio continental. Uma certeza, Carille já tem. Danilo Avelar, suspenso, está fora do duelo de ida e deve ser substituído por Carlos Augusto.

Avelar não estará à disposição por ter sido expulso no jogo da eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América de 2018, na derrota por 2 a 1 para o Colo-Colo, do Chile, pelas oitavas de final. Assim, ele precisará cumprir a suspensão no duelo seguinte organizado pela Conmebol.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Por outro lado, Carille deverá ter o retorno de Carlos Augusto justamente antes do jogo diante do Racing. O lateral, de 20 anos, está com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando o Sul-Americano da categoria em Rancagua, no Chile. O último duelo do time canarinho será disputado em 10 de fevereiro, quatro dias antes da estreia do Timão.

Assim, Carlos Augusto deverá ter tempo suficiente para retornar ao Brasil e se preparar para o duelo

Além disso, o Corinthians mantém as esperanças de conseguir a contratação de Guilherme Arana e aguarda uma resposta da última proposta feita de 8 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) parcelados.