Corinthians se aproxima de acerto com Luan por empréstimo de um ano e valor de compra fixado

Negociação do “Menino Maluquinho” independe do negócio de Clayson com o Galo

Por Fernando H. Ahuvia

Após uma pequena novela, o Corinthians deixou encaminhada a contratação do atacante Luan, de 28 anos. Segundo apurou a Goal Brasil, o ídolo do Atlético-MG já tem tudo acertado com o Timão e deverá chegar ao clube por empréstimo de um ano, com valor de compra fixado.

A ideia inicial do Corinthians era envolver Clayson no negócio, mas o atacante disse que só aceita deixar o clube do Parque São Jorge se for em definitivo e com um aumento salarial. O empresário do jogador Edivaldo Ferraz ainda não recebeu uma resposta da contraproposta enviada ao Galo.



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Corinthians chegou a oferecer outros nomes ao Atlético-MG, que ficou de estudar. O mais provável, porem, é que Luan venha mesmo por empréstimo ao Timão.

No Atlético-MG desde 2013, Luan se tornou ídolo da torcida. O jogador disputou 250 jogos pelo clube mineiro, marcou 43 gols e conquistou seis títulos: Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017), Copa Libertadores 2013, Recopa Sul-Americana 2014 e Copa do Brasil 2014.