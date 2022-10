Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela semifinal do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h30 (de Brasília), no Parque São Jorge, pelo clássico de volta da semifinal do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven e do Estádio TNT Sports, no streaming, e do Youtube da FPF, na internet.

Após vencer o primeiro duelo por 4 a 1, o Corinthians entra em campo com a vantagem do empate, ou podendo ainda perder por até dois gols de diferença para ficar com a vaga. Ao São Paulo resta ganhar por quatro tentos a mais para avançar diretamente, ou por três para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Kauê, Leonardo, João Pedro, Murillo, José Vitor, Vitor Alves, Kayke, Matheus, Arthur, Guilherme e Pedro Henrique.

Escalação do provável SÃO PAULO: Leandro, Lucas, ythallo, Felipe, João, Leonardo, Talles, Pedro, Matheus José, João Pedro e Brian.

Desfalques

São Paulo

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Parque São Jorge, São Paulo - SP

• Arbitragem: Camilo Zarpelão (árbitro), Leonardo Villa e Patrick Bardauil (assistentes), Edvânio Duarte (quarto árbitro)