Corinthians x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e São Paulo fazem clássico na noite desta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela primeira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do HBO Max, no streaming, e do Youtube da FPF, na internet.

Com o apoio de sua torcida, o Corinthians quer ganhar moral no estadual buscando a vitória no clássico. Do outro lado, o São Paulo promete mostrar sua força no dérbi para se colocar como um dos candidatos ao título.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Taina, Jaqueline, Yasmim, Gabi Zanotti, Gabrielle, Katiuscia, Tamires, Ju, Jhe, Maria Eduarda e Diany.

São Paulo feminino: Carla, Vivian, Mica, Fernanda, Nana, Rafa Mineira, Ingrid, Dani, Ariel, Maressa e Tamires.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?