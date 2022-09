Corinthians enfrenta o São Paulo buscando melhorar aproveitando em clássicos em 2022

Timão só bateu rival em uma oportunidade na temporada quando venceu o Santos, pela Copa do Brasil

No próximo domingo (11), o Corinthians enfrenta o São Paulo, no Morumbi, em mais um clássico da temporada. O Timão busca melhorar o seu desempenho nestes compromissos, tendo em vista que só venceu uma partida de dez disputadas contra seus maiores rivais em 2022.

Até aqui o retrospecto está assim: uma vitória, dois empates e sete derrotas. A única vitória foi contra o Santos, na Neo Química Arena, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 22 de junho.

Em se tratando de Majestoso, o Timão disputou três jogos e viu o rival sair vencedor em dois deles, além de conseguir um empate. As duas derrotas (por 1 a 0 e 2 a 1) aconteceram no Morumbi, palco do duelo deste domingo.

A semana livre de compromissos é um possível trunfo antes do duelo. Do outro lado, o São Paulo tem a decisão das semifinais da Copa Sul-Americana, onde precisa reverter um placar de 3 a 1 contra o Atlético Goianiense na quinta-feira (8) para carimbar a vaga na grande final.

O Corinthians em clássicos em 2022