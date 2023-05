Corinthians x São Caetano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o São Caetano na tarde deste domingo (21), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Vindo de goleada no jogo anterior, o Corinthians alcançou a liderança do grupo 12, com 11 pontos. Já o São Caetano também venceu na partida passada e está na terceira posição, com 11 pontos, porém com saldo pior que o Alvinegro.

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe, Leonardo, Vinicius, Thierry, Gabriel, Vitor, Breno, Ryan, Arthur, Pedro e Kayke.

São Caetano: Bruno, Itallo, Luis Felipe, Thiago, Gabriel, Leander, Gabryel, Luiz Guilherme, Enzo, Maurício e Everton.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

São Caetano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?