Corinthians, Santos e Flu decidem vaga na Copa do Brasil em casa; veja os mandos

Sorteio nesta sexta-feira definiu os mandos de campo das partidas da terceira fase do torneio nacional

Na manhã desta sexta-feira (8), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os mandos de campo dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.

O destaque do sorteio fica por conta de Corinthians, Santos e Fluminense, que decidirão a vaga em casa, assim como Juventude, Avaí, Santa Cruz, Bahia, Criciúma e Londrina.

A fase em questão ainda não conta com os clubes participantes da Copa Libertadores. Eles entrarão no torneio apenas nas oitavas de final.

Confira na tabela abaixo todos os confrontos. Os times em negrito farão o primeiro jogo da terceira fase em seus domínios:

Botafogo Juventude Luverdense Fluminense Vasco da Gama Avaí Ceará Corinthians Atlético-GO Santos Vila Nova Vencedor do jogo 43 ABC Santa Cruz CRB Bahia Chapecoense Criciúma Botafogo-PB Londrina

Vale lembrar que a decisão do rival do Vila Nova vive imbróglio no STJD, que considerou ter existido interferência externa na decisão da arbitragem em lance do jogo entre Aparecidense e Ponte Preta ainda na primeira fase, vencido pela equipe de Goiás. A partida foi remarcada e, quem avançar, encara o Bragantino na segunda fase para entrar na terceira fase da competição nacional.