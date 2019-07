Corinthians sai satisfeito com empate contra o Flamengo; Gil é destaque

O Timão saiu na frente, convertendo o primeiro pênalti apitado a seu favor em 2019, mas levou empate no fim

Apesar de ter sofrido o empate nos minutos finais, os jogadores do deixaram o estádio de Itaquera com uma sensação boa por causa da exibição em conjunto.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o abriu a contagem em pênalti sofrido por Vagner Love e convertido por Clayson – foi o primeiro penal apitado a favor do clube em 2019 e após um total de 52 partidas. O meia, contudo, lamentou o empate.

“Foi um balde de água fria, a gente estava melhor no segundo tempo. Jogo grande é assim. Cássio fez uma grande defesa, infelizmente sobrou para o Gabigol na mesma linha", disse Clayson para o SporTV.

Fagner, contudo, preferiu elogiar a exibição corintiana – assim como depois fariam o goleiro Cássio e o técnico Fábio Carille.

Fim de jogo na Arena Corinthians. O Timão fez boa partida contra o , mas ficou no empate em 1 a 1. O gol corinthiano foi marcado por Clayson. O Alvinegro volta a campo na quinta, novamente em Itaquera, pela @sulamericana. pic.twitter.com/fmZINFkfKA — Corinthians (@Corinthians) July 21, 2019

"É destacar a atuação. Foi contra uma equipe que provavelmente vai brigar lá em cima. Lance difícil, mas tem que ser mais rápido, você fica muito tempo parado. VAR no pênalti, no gol do Flamengo, na expulsão e a gente não sabe se o acréscimo foi pouco", avaliou o lateral-direito.

“A gente saiu chateado pelo o jogo que a gente fez, um jogo bom. O resultado poderia ser melhor, mas muito feliz pelo desempenho de hoje”, destacou o técnico Fábio Carille já em sua entrevista coletiva.

Gil reestreia com boa atuação

Ídolo da Fiel, o zagueiro Gil foi um dos destaques em campo. Com muita luta e liderando as estatísticas de rebatidas [foram 6, de acordo com a Opta Sports], o jogador, campeão brasileiro em 2015 no clube, passou a segurança esperada.

"A gente sabia da qualidade da equipe do Flamengo. Foi um grande jogo. É claro que a gente queria vencer, mas pela entrega e dedicação valeu aí este um ponto", disse para a TV Globo, ainda no gramado, após o apito final.

O Corinthians chegou a 16 pontos e, neste momento, ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Fabio Carille volta a entrar em campo nesta quinta-feira (25), em duelo de ida, válido pelas oitavas de final da , contra os uruguaios do Montevideo Wanderers – partida que terá transmissão do DAZN.