Corinthians revê orçamento e projeta receita 49% maior em 2022

Timão prevê arrecadação de R$ 756 milhões, com um superávit de R$ 10 milhões e deve fechar no azul pelo segundo ano seguido

O Corinthians deve ter o ano com a maior receita de seus 112 anos de história. O clube do Parque São Jorge passou por uma revisão orçamentária e agora espera arrecadar R$ 756 milhões em 2022.

O valor foi apresentado no Conselho de Orientação e deve passar por votação no Conselho Deliberativo nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo ge.com e confirmada pela GOAL.

O valor é comemorado internamente, tendo em vista que o clube tinha como meta, em balanço divulgado no site oficial, arrecadar R$ 507 milhões em 2022. Isso significa um aumento de 49% nas receitas esperadas em 2022.

Mesmo estando em setembro, o Corinthians já superou três das principais metas traçadas para 2022: arrecadação com bilheteria (R$ 70,3 milhões), venda de jogadores (R$ 91,5 milhões) e também resultados em campo (estar na semifinal do Paulista, oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e a sétima colocação no Brasileirão). Além disso, o Timão conta com um alto valor a ser recebido por direitos de televisão e também por patrocínios fechados para este ano.

Em entrevista no dia do aniversário do Corinthians, o presidente Duilio Monteiro Alves falou sobre a situação financeira do Timão. O mandatário comemorou o possível resultado de seu segundo ano de gestão, mas mostrou ter pés no chão com as finanças do clube.

“Estamos contentes com esta área financeira, e também fizemos mais investimentos no clube, na Arena, no CT. Desde o início temos a previsão de fechar este ano com R$ 10 milhões de superávit. Vamos conseguir cumprir a meta, e vamos ver se conseguimos passar daqui para frente. Dependemos de melhores resultados no futebol, por isso investimos", falou o presidente.

“Lógico que precisa melhorar. Os problemas do Corinthians não se resolvem de um dia para outro, uma dívida deste tamanho, mas conseguimos estabilizar, baixar um pouquinho. O fato de arrecadar mais e gastar menos já é muito satisfatório para a gente. É um sucesso estes resultados do primeiro e segundo ano de gestão”, fechou Duilio.

O que pode impedir o Corinthians de ter um superávit maior que o orçado é o aumento de gastos e também o alto número de despesas financeiras. Com uma alta dívida e a taxa Selic subindo sem parar, hoje está em 13,75%, o Timão segue com a previsão de ter R$ 10 milhões e fechar no azul em mais um ano.