Corinthians recua e desiste da contratação de Lucão, zagueiro do São Paulo

Corinthians desiste de transferência por Lucão; zagueiro não disputa uma partida oficial desde três de março de 2018

O Corinthians desistiu da contratação do zagueiro Lucão, do São Paulo, após acertar a transferência com o uruguaio Bruno Méndez. A negociação entre ambas as partes estava praticamente certa, mas o jogador de 22 ano seguirá no Tricolor.

O principal motivo para a desistência por parte alvinegra seria a falta de acerto em termos contratuais, segundo o GloboEsporte.com. O site ainda destacou que a lesão recente de Lucão junto as condições financeiras teriam contribuído para o recuo corintiano.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o vínculo entre clube e jogador se estende até o meio desta temporada. Com a negociação, o Corinthians ficaria com 60% dos direitos econômicos do atleta até o final de 2020, e o São Paulo com 40%.