Corinthians recebe sondagem por defensor do sub-20 e quer US$ 1 milhão para liberá-lo

O Corinthians pode ter um importante desfalque para a temporada no time Sub-20: Murillo. O zagueiro interessa a times de fora do país. A diretoria da base do Timão sabe da situação e estuda uma contraproposta.

De acordo com apuração da GOAL, o jovem zagueiro tem conversas com um clube árabe e a proposta oficial está em fase de análise. A possibilidade de saída no momento é considerada alta por pessoas envolvidas na negociação.

Mais artigos abaixo

O clube árabe, que não teve o seu nome revelado para não atrapalhar as negociações, ofereceu 300 mil dólares pelo atleta. O Timão, porém, não aceitou os termos e pensa em fazer uma contraproposta nos seguintes moldes: cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,08 milhões), além da manutenção de uma parte dos direitos econômicos para a liberação do atleta.

O desejo interno do Corinthians era de emprestar Murillo até o final do ano pelo valor de 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão), mas, o zagueiro não pode ser emprestado para o clube árabe por conta da idade. A informação de um possível negócio foi divulgada pela Central do Timão e confirmada pela reportagem.

Nascido em julho de 2022, Murillo tem contrato com o Timão até o final de 2023. O zagueiro esteve presente em dois jogos da Copa São Paulo de Futebol Jr. em 2022, além de participar de treinos com a equipe profissional sob o comando de Vítor Pereira.