Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 16 de junho de 2021 LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Assistente VAR: Gustavo Rodrigues (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Bragantino de olho nos três pontos.

Para o confronto, o técnico Sylvinho terá à disposição o zagueiro Jemerson, que se recuperou de lesão.

Já o Bragantino, com uma vitória e dois empates seguidos no torneio nacional, deve mandar a campo praticamente o mesmo time que empatou com o Fluminense na última rodada.

O zagueiro Jemerson se recuperou de lesão e está à disposição do técnico Sylvinho para a próxima partida do Timão! 😎



📹 Cris Sevieri / Corinthians TV#VaiCorinthians pic.twitter.com/yR70JK68UV — Corinthians (@Corinthians) June 15, 2021

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Ramiro (Roni); Araos (Gustavo Mosquito); Luan e Matheus Vital.

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido (Weverson); Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Ytalo (Cuello) e Helinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Corinthians Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Palmeiras 1 x 1 Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Corinthians Brasileirão 20 de junho de 2021 16h (de Brasília) Corinthians x Sport Brasileirão 24 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 10 de junho de 2021 Bragantino 2 x 2 Fluminense Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas