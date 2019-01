Corinthians projeta estreia de Boselli para o jogo contra a Ponte Preta

Esperado no CT Joaquim Grava no dia 18, argentino deve atuar pela primeira vez no dia 27 de janeiro

Mauro Boselli é aguardado na próxima sexta-feira (18), no CT Joaquim Grava, mas o torcedor corintiano precisará conter a ansiedade para ver o centroavante argentino em campo com a camisa do Timão. A comissão técnica alvinegra trabalha com a intenção de promover a sua estreia na terceira rodada do Campeonato Paulista, no dia 27 de janeiro, diante da Ponte Preta, em Itaquera.

Liberado após sua apresentação no último dia 7 para resolver pendências relacionadas à sua mudança do México para o Brasil, o principal reforço do Corinthians para 2019 deverá perder não só a estreia da equipe, contra o São Caetano, neste domingo (20), em casa, como também o duelo com o Guarani, dia 23 de janeiro, em Campinas.

Mesmo tendo seguido as orientações da comissão técnica para manter a preparação fazendo exercícios à distância, Boselli deverá realizar uma pré-temporada sob os cuidados dos preparadores físicos do Corinthians até a sua estreia.