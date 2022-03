Corinthians procura David Neres por empréstimo até o fim de 2022

O Corinthians está à procura de reforços no mercado da bola e vê David Neres como uma opção em meio ao conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Os paulistas fizeram consulta pelo jogador, mas o seu retorno ao Brasil é tratado como um movimento improvável neste momento, conforme apurado pela GOAL.

O Timão fez consulta ao estafe de David Neres, que está com o contrato suspenso até junho deste ano por causa da tensão no leste europeu, envolvendo Rússia e Ucrânia. O atleta não pretende retornar ao Brasil, onde surgiu com as cores do São Paulo. A sua intenção é seguir na Europa nesta temporada, mesmo que ainda não tenha recebido uma oferta no atual mercado da bola do continente, que se encerra em 7 de abril.

O desejo de David Neres é atuar por uma liga europeia. Contudo, se não houver um acordo em breve, o atacante passará a avaliar uma mudança para o Brasil. O Corinthians é um dos interessados, assim como o São Paulo, que já fez contato pelo jogador.

O atleta brasileiro acredita que o melhor é defender um clube europeu neste momento por dois motivos: o nível do esporte no continente e as cifras que podem ser pagas — o real está desvalorizado em relação ao euro.

O futebol brasileiro tem o tempo a seu favor na busca por reforços vindos do leste europeu. A janela de transferências do país se encerra em 12 de abril, cinco dias após o mercado especial aberto pela FIFA para realocar os atletas que vivem nos países que estão em conflito bélico.

David Neres foi contratado por 15 milhões de euros (R$ 86,37 milhões na cotação atual) pelos ucranianos neste mercado da bola. O atacante, que pertencia ao Ajax, da Holanda, assinou contrato até 31 de dezembro de 2026.