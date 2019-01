Corinthians prepara 'oferta final' para repatriar Guilherme Arana

Timão comunica Sevilla que não desistiu do lateral-esquerdo e envia representante para fazer reunião decisiva

O Corinthians prepara a cartada final para tentar repatriar Guilherme Arana. O Blog Ora Bolas sabe que o presidente alvinegro Andrés Sanchez comunicou o Sevilla que vai oficializar nas próximas horas mais uma proposta de compra pelo lateral-esquerdo. Um dos representantes do jogador, aliás, já está na Espanha para participar da reunião que pode ser decisiva.

Para sacramentar a negociação que já dura semanas, o clube espanhol pede 8 milhões de euros (R$ 34,4 milhões). Com o sombra do Flamengo, o Timão, recorde-se, colocou na mesa na semana passada uma oferta de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 30,1 milhões), num pagamento a ser feito de forma parcelada, dentro de até quatro anos.

Arana, que chegou a jogar os minutos finais do duelo com o Barcelona [vitória por 2 a 0], na última quarta-feira, foi contratado pelos espanhóis no início de 2018 a troco de aproximadamente 10 milhões de euros, num acordo que prevê ainda o repasse de 20% do valor de uma futura venda ao Timão.